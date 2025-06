Monza 47enne in ospedale a seguito di un incidente in moto

Un drama mattutino scuote Monza: questa mattina, in via Carlo Antonietti, un terribile scontro tra auto e moto ha lasciato un 47enne in ospedale. L’incidente, avvenuto alle prime luci del giorno, ha causato grande preoccupazione tra i residenti. La dinamica è ancora da chiarire, ma le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza di tutti. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

A Monza, via Carlo Antonietti è stata lo scenario di un incidente tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, martedì 24 giugno. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, a rimanere ferito è stato un uomo di 47 anni, alla guida della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza, 47enne in ospedale a seguito di un incidente in moto

monza - incidente - moto - 47enne

