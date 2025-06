Spara durante una partita di calcio giovanile e ferisce una donna

Un episodio inquietante ha scosso il cuore di Tivoli: durante una partita di calcio giovanile, un colpo di arma da fuoco ha ferito una donna di 42 anni, suscitando paura e sconcerto tra i presenti. La serenità del centro sportivo si è trasformata in un momento di tensione, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto. Come sta la donna ferita? Secondo le prime ricostruzioni, le sue condizioni sembrano stabili, ma l’indagine prosegue per chiarire le motivazioni di questa tragica vicenda.

Momenti di paura nella serata di ieri, lunedì 23 giugno, in un centro sportivo di Tivoli dove una donna di 42 anni è rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco a un braccio mentre assisteva come spettatrice a una partita di calcio tra squadre giovanili.

