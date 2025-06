Milan-Xhaka Tare prepara il blitz in Germania | tutti i nodi della trattativa con il Leverkusen

Milan e Xhaka sono pronti a scatenare una vera e propria operazione in Germania: tutti i dettagli della trattativa con il Leverkusen svelano un duello serrato, mentre i rossoneri si preparano all’incontro decisivo. Sullo sfondo, il Valencia resiste alle prime avances per Javi Guerra, ma il mercato continua a riservare sorprese sorprendenti. La grande sfida è appena iniziata, ecco cosa c’è da sapere...

Il Bayer non molla il mediano, il ds del Milan vuole un incontro per mettere le carte in tavola. Avanti per Javi Guerra: il Valencia rifiuta la prima offerta, ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Xhaka, Tare prepara il blitz in Germania: tutti i nodi della trattativa con il Leverkusen

Calciomercato Milan, ecco il super rinforzo per la fascia? Tare prepara … - Il calciomercato del Milan si infiamma con un potenziale super rinforzo per la fascia! Massimiliano Allegri punta a rilanciare la squadra e Tare è pronto a trovare l'erede ideale di Theo Hernandez.

#Xhaka-#Milan: i ? hanno già ottenuto il sì del giocatore svizzero che sarebbe più che felice di trasferirsi a Milano con un contratto triennale di circa 4M a stagione. Nelle prossime ore il Milan dovrebbe presentare una seconda offerta di 15/16M. https://a Vai su X

GAZZETTA - Il Milan si prepara a salutare Luka Jovic. La dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso di non esercitare la facoltà di rinnovo per un altro anno. La finestra per il rinnovo è scaduta nella giornata di ieri, 20 giugno, e da oggi, quindi, il giocatore pu Vai su Facebook

