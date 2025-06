M-345 il nuovo jet di Leonardo per l’aeronautica militare

Il 12 giugno 2025 segna una svolta epocale per l’aeronautica militare italiana: il nuovo jet M-345, denominato T-345A, entra ufficialmente in servizio presso il 61° Stormo di Galatina. Sviluppato da Leonardo a Venegono Superiore, questo avanzato velivolo rappresenta un passo avanti fondamentale nell’addestramento dei piloti di domani. Un’evoluzione che promette di mantenere alto il livello di eccellenza e innovazione della nostra forza aerea.

di Libero Contana La data del 12 giugno 2025 segna una tappa fondamentale per l’addestramento dei piloti militari italiani. Presso il 61° Stormo di Galatina (Lecce) è entrato ufficialmente in servizio il nuovo M-345 — designato T-345A dalla Forza Armata — l’aereo da addestramento avanzato sviluppato e costruito da Leonardo nello stabilimento di Venegono Superiore, in provincia di Varese. L’M-345 prende il posto dello storico T-339A, operativo da quasi 45 anni, raccogliendone l’eredità e introducendo un nuovo standard per la formazione dei piloti. Non solo rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione del sistema addestrativo nazionale, ma si afferma a livello internazionale come soluzione d’avanguardia per le forze aeree. 🔗 Leggi su Quotidiano.net