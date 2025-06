Il Napoli non molla Beukema arriva un assist inaspettato | chi sta aiutando gli azzurri

Il Napoli non molla e mette il turbo sul mercato: Beukema, assist inaspettato, potrebbe diventare il nuovo tassello azzurro. Gli azzurri si avvicinano al Bologna per il difensore centrale, desideroso di approdare in un top club. Manna e il suo staff sono pronti a concludere l’affare, puntando sulla volontà del giocatore di fare il salto di qualità . In queste settimane si delineano i dettagli di un’operazione che può cambiare le sorti della linea difensiva partenopea.

Gli azzurri trattano con il Bologna per il difensore centrale che apre all'addio: la sua volontà è giocare in un top club: spunta un alleato Il Napoli sul fronte del calciomercato è inarrestabile. Manna e il suo staff sono a lavoro per concludere con il Bologna e definire l'arrivo di un difensore che possa rinforzare l'ottima linea difensiva di Antonio Conte. La priorità è Sam Beukema: il difensore olandese classe 1998. In queste settimane si sono intensificati i contatti tra i due club per concludere la trattativa. E nella serata di ieri le parti hanno avuto nuovi colloqui, che hanno coinvolto anche il nome di Ndoye.

