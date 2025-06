La ex nuotatrice e campionessa olimpica diventa la prima donna alla guida del Comitato Olimpico Internazionale Tra le sue priorità | nuove regole per la partecipazione delle atlete transgender e un equilibrio tra inclusione e equità

Il 23 giugno 2025 segna un momento storico nello sport mondiale: Kirsty Coventry, ex nuotatrice olimpica dello Zimbabwe, diventa la prima donna e prima africana a presiedere il Comitato Olimpico Internazionale. La sua nomina apre nuove prospettive di inclusione e promuove regole innovative per la partecipazione delle atlete transgender, cercando un equilibrio tra rispetto, equitĂ e progresso. Una leadership fresca che promette di scrivere un nuovo capitolo nello sport globale, con uno sguardo rivolto al futuro.

N uovo volto alla guida del CIO: il 23 giugno 2025, nella sede del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, è andato in scena un passaggio di consegne che segna un punto di svolta nella storia dello sport globale. Kirsty Coventry, ex nuotatrice olimpica dello Zimbabwe, è stata eletta ufficialmente presidente dell’organizzazione, diventando la prima donna e, la prima africana, a ricoprire questo ruolo in 130 anni. A soli 41 anni, l’ex campionessa ha ricevuto la chiave dorata con i Cinque Cerchi dalle mani del suo predecessore, Thomas Bach, nominato presidente onorario a vita. La cerimonia si è tenuta in un’atmosfera istituzionale, ma densa di aspettative: non solo per il profilo storico della nomina, ma per il peso delle questioni che la attendono. 🔗 Leggi su Iodonna.it