Anche Capanne di Verghereto festeggia San Giovanni Processione tra le case ai piedi del Fumaioli

Anche Capanne di Verghereto si prepara a celebrare con gioia San Giovanni Battista, una festa intrisa di tradizione e fede. Tra le case ai piedi del Fumaiolo, il paese si anima con la processione e la messa alle 16, un momento di unione e spiritualità che rende omaggio al Santo patrono. Una parrocchia che, nonostante le sue dimensioni modeste, rivela un cuore grande e una comunità vibrante pronta a festeggiare insieme.

Cesena festeggia San Giovanni Battista. E festeggia anche la parrocchia di Capanne di Verghereto, uno spruzzo di casupole ubicate ai piedi del Fumaiolo. Alle ore 16 sarà celebrata la messa seguita dalla solenne processione con la statua del Santo. "Una parrocchia che non è mai stata molto abitata.

