Lavori sull' A26 chiude l' entrata del casello di Borgomanero

Lavori in corso sull'A26: il casello di Borgomanero sarà chiuso per tre ore nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 giugno, tra le 11 e le 14. Autostrade per l’Italia ha annunciato questa misura per garantire la sicurezza durante i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Preparati alle possibili deviazioni e pianifica il viaggio con anticipo, perché anche le piccole modifiche possono fare la differenza nel traffico quotidiano.

Tre ore di chiusura, per due giorni, per il casello di Borgomanero sull'A26. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 11 alle 14 di martedì 24 e di mercoledì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di.

