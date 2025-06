Delitto Tramontano difesa di Impagnatiello | Con la gravidanza temeva per la sua immagine non c' è prova di omicidio pianificato

Nel caso di delitto Tramontano, la difesa di Impagnatiello punta a smantellare le accuse di premeditazione e a ottenere attenuanti generiche per il suo cliente, un giovane barman di 32 anni. Dopo la condanna all’ergastolo in primo grado, si scava più a fondo nelle motivazioni che potrebbero aver influenzato la sentenza, tra cui la paura di perdere l’immagine a causa della gravidanza. Il dibattito si focalizza ora sulla reale natura dell’omicidio e sulle eventuali attenuanti.

Dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, la difesa del barman 32enne punta a far cadere le aggravanti come la premeditazione e a fargli riconoscere le attenuanti generiche Secondo la difesa di Alessandro Impagnatiello, colpevole in primo grado di omicidio pluriaggravato nei confronti de.

