La segnalazione | Degrado assoluto in via Torre Costiera a Città Sant' Angelo FOTO

Una situazione di degrado ormai insostenibile minaccia l’unico accesso al mare di Città Sant’Angelo. Via Torre Costiera, cuore della nostra comunità, mostra segni di abbandono e incuria: cestini pieni e rotti, rifiuti sparsi ovunque. È ora di agire e restituire dignità a questa strada, simbolo del nostro territorio. Un impegno condiviso per risvegliare il senso civico e valorizzare la nostra bellezza naturale.

«Invio foto che dimostrano, purtroppo soltanto in parte, lo stato di assoluto degrado e abbandono in cui versa via Torre Costiera. L'unico sbocco sul mare del comune di Città Sant'Angelo. Cestini gettacarte pieni da giorni, alcuni anche rotti da mesi e mai sostituiti, carte e rifiuti ovunque. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La segnalazione: "Degrado assoluto in via Torre Costiera a Città Sant'Angelo" [FOTO]

In questa notizia si parla di: degrado - assoluto - torre - costiera

"Cimitero nel degrado assoluto. Loculi in 100 giorni? Lettera morta, un fallimento" | FOTO - Il gruppo consiliare di opposizione Teverola Sostenibile lancia un'accusa frontale contro l'amministrazione comunale, denunciando il degrado allarmante del cimitero.

La segnalazione: Degrado assoluto in via Torre Costiera a Città Sant'Angelo [FOTO]; Isola Sacra, la zona costiera di via del Faro nel degrado più assoluto; San Cataldo si rifà il look: in arrivo nuovo lungomare.

La segnalazione: "Degrado assoluto in via Torre Costiera a Città Sant'Angelo" [FOTO] - «Invio foto che dimostrano, purtroppo soltanto in parte, lo stato di assoluto degrado e abbandono in cui versa via Torre Costiera. Riporta ilpescara.it

Marcucci: "Degrado vergognoso in piazza della Pace a Torre" - Nei giorni scorsi, su segnalazioni dei cittadini, sono andato a fare un sopralluogo. Lo riporta lanazione.it