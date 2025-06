Luchsinger | innovazione misurabile con sensori ad alta precision

Luchsinger srl, con oltre sessant’anni di esperienza, si distingue nel panorama industriale per la sua innovativa tecnologia di sensori ad alta precisione. Se l’innovazione parte da qui, da Curno, allora il futuro della misurazione e della qualità è già in atto, pronti a rivoluzionare il settore con soluzioni affidabili e all’avanguardia. Scopri come questa eccellenza può trasformare anche la tua realtà produttiva.

E se l'innovazione industriale partisse proprio da qui e più precisamente da Curno? Luchsinger srl è una realtà familiare di seconda generazione, fondata nel 1963 dall' Ing. Franco Luchsinger che ha fatto dell'affidabilità, della competenza e della selezione dei migliori fornitori, il suo punto di forza. Da oltre sessant'anni, l'azienda è attiva nella distribuzione di strumentazione elettronica di misura per la ricerca e l'industria, offrendo un servizio completo: consulenza tecnica, fornitura di soluzioni ad alte prestazioni e un'assistenza post-vendita puntuale e qualificata. Un esempio recente della loro visione è il nuovo sistema I-Scan 9.

