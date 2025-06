Non prendete impegni per il 9 luglio 2025 | c’è un Galaxy Unpacked da seguire

Segnate questa data in agenda: il 9 luglio 2025 Samsung svelerà le sue ultime innovazioni durante il Galaxy Unpacked, tra cui il tanto atteso Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. Un evento imperdibile per gli appassionati di tecnologia e design avanzato, che promette sorprese rivoluzionarie. Non prendete impegni per quella data: sarà un appuntamento da seguire con attenzione e entusiasmo, perché il futuro degli smartphone si sta scrivendo proprio in quel momento.

L'evento Galaxy Unpacked per il lancio di Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 sarà il 9 luglio 2025.

