Gaza eurodeputata spagnola Montero contro Ursula Bomb der Leyen | Sta alimentando il mostro che continua lo sterminio dei palestinesi - VIDEO

L’eurodeputata spagnola Irene Montero scende in campo con forza contro Ursula von der Leyen, accusandola di alimentare il “mostro” che perpetua lo sterminio dei palestinesi. Con parole dure e provocatorie, Montero mette sotto pressione la leadership europea, evidenziando le responsabilità della Commissione. Questo scontro aperto rivela le tensioni tra istituzioni e le complesse dinamiche del conflitto in Medio Oriente. La discussione si infiamma, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il prossimo passo.

L’eurodeputata spagnola Irene Montero ha duramente criticato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, soprannominandola provocatoriamente “Ursula Bomb der Leyen” Durante una seduta plenaria del Parlamento Europeo, l’eurodeputata spagnola Irene Montero ha duramente critic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, eurodeputata spagnola Montero contro "Ursula Bomb der Leyen": "Sta alimentando il mostro che continua lo sterminio dei palestinesi" - VIDEO

