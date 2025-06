Ferrante Carrozzine Determinate sul Consiglio di Stato per la strada parco | Sentenza che uccide la democrazia

Ferrante Carrozzine, oggetto di una recente sentenza del Consiglio di Stato sulla Strada Parco, solleva un acceso dibattito sulla tutela dei diritti e sulla democrazia. Chi scrive, distanziandosi da ogni appartenenza al comitato Strada Parco Bene Comune, ha sempre lottato affinché le istituzioni rispettino la legge, eliminando barriere architettoniche. Vorrei chiarire ancor meglio la...

«Chi scrive non fa parte e non ha mai fatto parte del comitato strada parco bene comune. Chi scrive ha sempre condotto battaglie per “costringere” le istituzioni a far rispettare la legge e quindi eliminare o meglio non far costruire barriere architettoniche. Vorrei chiarire ancor meglio la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ferrante (Carrozzine Determinate) sul Consiglio di Stato per la strada parco: "Sentenza che uccide la democrazia"

In questa notizia si parla di: parco - strada - ferrante - carrozzine

Auto si schianta e si ribalta a via del Parco Margherita (appena riasfaltata): strada chiusa per incidente - Un incidente stradale ha coinvolto un'auto che si è schiantata e ribaltata in via del Parco Margherita, recentemente riasfaltata.

IL COMMENTO Tua sulla decisione del Consiglio di Stato: "Riconosciuto il danno derivante dalla sospensione dei bus sulla Strada parco" Il link: https://cityne.ws/xQjUV Vai su Facebook

Ferrante (Carrozzine Determinate) sul Consiglio di Stato per la strada parco: Sentenza che uccide la democrazia; Ferrante (Carrozzine Determinate) sulla nuova area di risulta: 'Un progetto che esclude, va rivisto'; Ferrante (Carrozzine Determinate) sulla nuova area di risulta: Un progetto che esclude, va rivisto.

Filobus sulla Strada Parco: Ferrante (Carrozzine Determinate) “da anni denunciamo l’inaccessibilità di tutto l’ex tracciato ferroviario” - “A fronte dei lavori di riqualificazione del marciapiede lato monte nel solo tratto pescarese, –commenta il presidente dell’Associazione Carrozzine Determinate ... Si legge su hgnews.it

Strada Parco e barriere architettoniche: Carrozzine determinate chiede chiarezza sulla variante “per ben 10 anni siamo stati presi in giro” - sembrerebbe che l’Associazione Carrozzine determinate avesse definitamente vinto la sua battaglia per l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche della strada parco! Come scrive hgnews.it