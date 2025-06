Via Luigi Cosenz tra rifiuti cattivi odori e pericoli per i pedoni | Un intero quartiere dimenticato

Via Luigi Cosenz, nel cuore del quartiere Cep, sta vivendo un grave momento di emergenza urbana. Tra rifiuti abbandonati, odori sgradevoli e pericoli per pedoni, questa strada dimenticata si trova sull’orlo del degrado. Residenti e lavoratori si mobilitano, chiedendo interventi immediati per restituire dignità e sicurezza a questa area vitale, affinché possa tornare a essere un luogo vivibile e accogliente per tutti.

Via Luigi Cosenz, nel cuore di una zona in continua trasformazione urbana (il Cep), è oggi teatro di una situazione che rasenta l'emergenza. I residenti e i lavoratori della zona lanciano un grido d'allarme da tempo inascoltato: la via è invasa da cattivi odori, rifiuti abbandonati e condizioni.

