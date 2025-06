Sassuolo chiama Monza Idee Colpani e Birindelli

Sassuolo chiama Monza: due realtà sportive con strategie opposte, ma entrambe pronti a sorprendere. Mentre i ricchi ostentano a Milano, i meno appariscenti preferiscono profili più bassi e scelte intelligenti. Il Sassuolo, fresco di promozione in A, punta a rafforzarsi senza clamore, sognando una rinascita silenziosa. I biancorossi, nonostante la retrocessione, possiedono una rosa di talento pronta a essere valorizzata. E così, tra ambizioni e risparmi, si scriverà il prossimo capitolo di questa sfida.

I ricchi che ostentano, si sa, scelgono Milano per lo shopping. I ricchi che non ostentano scelgono invece profili più bassi. Il Sassuolo, cui la promozione in A non ha tolto la voglia di tenere basso il profilo, nascondendovi dietro ambizioni ben note, appartiene alla seconda categoria e per lo shopping punta su Monza. I biancorossi, pur retrocessi, hanno una rosa di qualità che per buona parte verrà liberata o monetizzata e i neroverdi, un’occhiata in Brianza, la stanno dando. Hanno già sondato, ad esempio, Matteo Pessina, uomo-simbolo della recente epica brianzola, centrocampista di solido curriculum e solido senso di appartenenza che chissà se partirà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo chiama Monza. Idee Colpani e Birindelli

In questa notizia si parla di: sassuolo - monza - chiama - idee

Monza fa largo alle idee imprenditoriali: 200 studenti in lizza per le premiazioni - Monza si prepara a celebrare l'innovazione e la creatività imprenditoriale con un evento speciale. Mercoledì 14 maggio alle ore 10, la sala consiliare del comune ospiterà la finale del progetto “Learn by Doing – vinci se convinci”, dove oltre 200 studenti delle scuole superiori presenteranno le loro idee innovative in una competizione avvincente.

Sassuolo chiama Monza. Idee Colpani e Birindelli; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: obiettivo Riccardo Sottil, Roma su Laurienté; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: obiettivi Goglichidze, Camara e Sottil.

Sassuolo chiama Monza. Idee Colpani e Birindelli - La Fiorentina non ha riscattato la punta, l’esterno potrebbe sostituire Toljan. Secondo sport.quotidiano.net

E’ un Sassuolo stanco e senza idee. Il Monza lo limita poi lo affonda nella ripresa - Generosi, i neroverdi, nel lasciare spazi al Monza che ne approfitta e, con Colombo, scappa, obbligando a rincorrerlo un Sassuolo che tuttavia ha poche idee e poco fiato. Da ilrestodelcarlino.it