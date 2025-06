I meme sulla Terza guerra mondiale su TikTok | così la Gen Z trasforma la paura in ironia – I video

In un mondo attraversato da tensioni internazionali, la Generazione Z trasforma la paura in ironia, dando vita a meme virali su TikTok. Tra montaggi apocalittici e battute taglienti, i giovani affrontano con leggerezza e creatività le notizie più drammatiche, dimostrando che anche nei momenti più difficili, l’umorismo può essere un potente strumento di resilienza e condivisione. La domanda è: fino a che punto questa comicità digitale riuscirà a calmare le acque agitate del nostro tempo?

Mentre le notizie dello scambio di attacchi tra Israele e Iran, seguito dall' intervento militare diretto degli Stati Uniti, sta facendo tremare il mondo, un altro fronte si è aperto sui social. È quello dei meme, dove la generazione Z, come spesso accade, sta affrontando la paura con l'arma dell'ironia. Su TikTok, in particolare, è partito un vero e proprio boom di video virali: dai montaggi apocalittici c on la scritta «l'estate sarà fantastica» sovrapposta a clip di missili che solcano il cielo, a battute come «Fatemi sapere se scoppia la guerra, così almeno non studio per la maturità ». Il tono è leggero, quasi surreale, ma il contesto è serissimo.