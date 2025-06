Consolini | Ai miei ragazzi dico ’bravi’ Luca Manfredotti inserito nel quintetto ideale

Con grande orgoglio, coach Consolini elogia i suoi giovani campioni: “Dico bravi ai miei ragazzi perché hanno lavorato intensamente dal 26 agosto, portandoli a crescere e a conquistare il bronzo alle finali scudetto.” Una cavalcata emozionante che ha visto anche Luca Manfredotti inserito nel quintetto ideale e Pablo Abreu come MVP della finalina. La soddisfazione per questo risultato prezioso rimane forte, anche se un pizzico di rammarico per la semifinale persa...

È stata una cavalcata davvero emozionante per l' Under 17 Unahotels che ha chiuso le finali scudetto con la medaglia di bronzo al collo. "Dico bravi ai miei ragazzi - dice coach Consolini - perchè hanno lavorato intensamente dal 26 agosto e questo li ha portati a crescere tanto fino a conquistare questo bronzo". MVP della finalina, il lungo Pablo Abreu: "Sono felice del terzo posto. Perdere la semifinale è stato un peccato, ci è mancato poco, ma questo può essere uno stimolo per tornare qui e fare meglio. Questo terzo posto è un regalo per me, per i compagni, la mia famiglia e i nostri allenatori".

