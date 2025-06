WWE | Cody Rhodes e Jade Cargill conquistano la finale del King and Queen of the Ring 2025

WWE RAW del 23 giugno alla Nationwide Arena di Columbus è stato un evento ricco di suspense, con Cody Rhodes e Jade Cargill che si sono guadagnati un posto nella finale del King and Queen of the Ring 2025. Con emozioni alle stelle e il sogno di conquistare non solo la corona, ma anche un'occasione titolata a SummerSlam, i due protagonisti si preparano a scrivere una nuova pagina della storia WWE. La sfida finale è ormai alle porte.

L'episodio del 23 giugno di WWE RAW, andato in scena alla Nationwide Arena di Columbus, Ohio, è stato carico di emozioni, con due semifinali cruciali per determinare i finalisti del torneo King and Queen of the Ring 2025. I vincitori avrebbero ottenuto l'accesso a Night of Champions, in programma il 28 giugno alla Kingdom Arena di Riyadh, Arabia Saudita. In palio non solo la corona, ma anche una futura opportunità titolata a SummerSlam. Cody Rhodes sconfigge Jey Uso e va in finale. Nel main event della serata, Cody Rhodes ha affrontato Jey Uso nella semifinale del torneo maschile. Dopo una stretta di mano iniziale, i due hanno dato vita a un incontro intenso e combattuto, tra cori e canti infuocati del pubblico di Columbus.

