Juventus che smacco! Il giocatore dice sì | c’è lo scippo al Napoli

La Juventus, dopo numerosi tentativi, ha finalmente manciato un colpo clamoroso, cercando di strapparlo al Napoli e sorprendendo gli appassionati. La corsa al talento si fa sempre più accesa, con la Vecchia Signora decisa a rinforzare la rosa e rilanciarsi in vista della nuova stagione. Ma riuscirà a superare le ambizioni dei rivali? La sfida è aperta: il mercato riserva ancora molte sorprese.

Il bomber sembrava vicinissimo al Napoli ma ora la Juventus tenta lo scippo ad Antonio Conte Juventus e Napoli si avvicinano alla prossima stagione in maniera totalmente differente: da un lato i partenopei si godono il quarto scudetto, confermano l’allenatore e piazzano ai primi di giugno il colpo dell’estate, firmando Kevin de Bruyne e candidandosi fortemente per la riconferma. Dall’altro invece la Juventus, che dopo vari tentativi ha infine deciso di confermare Tudor, raccogliendo i primi frutti già durante questa estate con gli ottimi risultati maturati fin qui al Mondiale per club. Entrambe però sono legate da alcuni obiettivi di mercato: Tudor e Conte chiedono alla loro dirigenza un sacrificio per assicurarsi un attaccante di livello che alzi il livello della rosa e garantisca una quota gol più alta rispetto agli attaccanti in rosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it