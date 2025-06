Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne la favola potrebbe essere finita | cosa si vocifera

Gianmarco e Cristina, la coppia simbolo di Uomini e Donne, sembravano aver trovato il loro lieto fine, ma ora i sospetti crescono. Un dettaglio scoperto dall’investigatore web Alessandro Rosica ha acceso i riflettori su una possibile crisi, alimentando i rumors tra i fan. Il silenzio social dei due protagonisti non aiuta a chiarire la situazione. È davvero finita? La verità vi lascerà senza parole.

Personaggi Tv. Che fine ha fatto la coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Dopo il lieto fine a Uomini e Donne, i due sembravano inseparabili. Ma ora un dettaglio, finito sotto la lente dell’investigatore del web Alessandro Rosica, fa tremare i fan. E il silenzio social di entrambi non aiuta a spegnere i dubbi. C’è davvero aria di crisi? Leggi anche: Sonia Bruganelli, la bordata a Giulia Salemi: c’entra ancora il “Grande Fratello” Gianmarco Steri avvistato a Marbella: Cristina assente. Lo scatto pubblicato da Alessandro Rosica ha subito fatto rumore. L’ex tronista Gianmarco Steri, protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, è stato fotografato vicino a una piscina a Marbella, sorridente e circondato da amici. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gianmarco e Cristina di “Uomini e Donne”, la favola potrebbe essere finita: cosa si vocifera

