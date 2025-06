Sergio Bonelli Editore presenta SENZANIMA GUERRA – ARTIST EDITION

Sergio Bonelli Editore celebra il successo di SENZANIMA con un’edizione artistica imperdibile, dedicata ai veri appassionati di Dragonero. Questo volume in bianco e nero, in formato ampliato, racchiude il primo numero della serie arricchito da contenuti speciali e dalla sceneggiatura originale completa. Un oggetto da collezione che conquista i cuori dei fan e rende omaggio a un universo affascinante e ricco di avventure. SENZANIMA GUERRA rappresenta il punto di partenza di una nuova emozionante saga.

Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie SENZANIMA creando per tutti i fan di Dragonero un oggetto da collezione: l’edizione in bianco e nero del primo numero della serie in un nuovo grande formato, arricchita da speciali contenuti extra e dalla sceneggiatura originale completa. Il volume nella sua versione Artist Edition arriverà in libreria e in fumetteria a partire dal prossimo 27 giugno. SENZANIMA GUERRA èil primo capitolo della fortunata serie SENZANIMA, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti, che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. GUERRA – ARTIST EDITION”

In questa notizia si parla di: sergio - bonelli - editore - senzanima

Sergio Bonelli Editore presenta “KEN PARKER. FIN DOVE ARRIVA IL MATTINO” - Sergio Bonelli Editore presenta "Ken Parker – Fin dove arriva il mattino", in arrivo il 23 maggio. Questa imperdibile nuova edizione cartonata ripropone l’epica e conclusiva avventura di uno dei personaggi più amati del west italiano, riportando in libreria e fumetteria un volume da tempo introvabile.

Sergio Bonelli Editore celebra il successo della serie Senzanima, il celebre spin-off di Dragonero, creando per tutti i fan un prodotto da collezione: l'edizione in bianco e nero del primo volume della serie in un nuovo grande formato, arricchita da contenuti extr Vai su Facebook

SBE presenta “Senzanima – Naufragio”; Bonelliani a Lucca Collezionando; Sergio Bonelli Editore presenta: Senzanima. Naufragio.

Le novità Sergio Bonelli Editore di dicembre 2021 - Attraverso il catalogo Preview 72 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editore di dicembre 2021. Secondo tomshw.it

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 21 al 30 aprile 2025 - Come ogni settimana, vi riportiamo tutti i fumetti Sergio Bonelli Editore in uscita dal 21 al 30 aprile 2025: da segnalare SENZANIMA NAUFRAGIO e DYLAN DOG 464. Come scrive msn.com