Carta del docente ai supplenti al 31 agosto al via l’accreditamento | da oggi l’accesso alla piattaforma

Se sei un supplente con incarico fino al 31 agosto, questa è una novità importante: da oggi puoi accedere alla piattaforma per l'accreditamento alla Carta del docente. Il decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025 introduce nuove modalità di assegnazione, rafforzando il supporto agli insegnanti e garantendo maggiori opportunità di formazione. Scopri come beneficiare di questa misura e prepararti al meglio per il nuovo anno scolastico 2025/2026.

Il decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, dedicato all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla preparazione dell’anno scolastico 20252026, ha modificato le condizioni di assegnazione della Carta del docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

