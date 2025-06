Morte David Rossi al momento della caduta non aveva orologio al polso

La tragica morte di David Rossi continua a suscitare interrogativi: al momento della caduta, non indossava orologio e le ferite al polso risultano quasi certamente incompatibili con l’incidente. L’analisi del video e le prime conclusioni del medico legale contribuiscono a gettare nuove ombre sulla vicenda, alimentando dubbi e speculazioni su cosa sia realmente accaduto quella tragica giornata.

