Fefé De Giorgi | Continuità e spirito di aiuto ora un girone difficile La Polonia sarà tosta

La nazionale italiana di volley si prepara a vivere una sfida impegnativa contro la forte Polonia nella Nations League, un appuntamento che mette alla prova il nostro spirito di squadra e la determinazione dei Campioni del Mondo. Dopo un avvio promettente, il team di Fefè De Giorgi si trova ora di fronte a un avversario tosto, in un match cruciale che deciderà il futuro nel torneo. L’Italia è pronta a scendere in campo per dimostrare ancora una volta il suo valore, e questa sfida sarà decisiva anche in ottica...

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 25 giugno (ore 19.30) affronterà la Polonia nella Nations League di volley maschile. Dopo aver conquistato tre vittorie su quattro incontri disputati a Quebec City, i Campioni del Mondo si sono trasferiti a Chicago (USA) e incominceranno la seconda settimana della fase preliminare i Campioni d’Europa. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e interessante, importante anche in ottica qualificazione alla Final Eight. Il CT Fefé De Giorgi ha disegnato un quadro della situazione attraverso i canali federali: “ Il bilancio di questa prima parte di Nations League è positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fefé De Giorgi: “Continuità e spirito di aiuto, ora un girone difficile. La Polonia sarà tosta”

In questa notizia si parla di: fefé - giorgi - polonia - continuità

Festa grande per "Fefè" De Giorgi: compie 100 anni papà Vito - Celebrazione speciale a Squinzano: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, tecnico della nazionale, festeggia con orgoglio i 100 anni di papà Vito, noto come Vituccio.

ITALIA BATTUTA DALLA FRANCIA Prima sconfitta per gli azzurri in questa VNL: gli uomini di Fefè De Giorgi vengono battuti dai transalpini per 3-1 Vai su Facebook