Manovre Inter Duello Sucic-Asllani con Calha in stand-by

L’Inter si trova di fronte a un bivio cruciale: può davvero fare a meno di Hakan Calhanoglu? La risposta non è solo una questione di mercato, ma tocca le radici stesse della stabilità tattica e mentale della squadra nerazzurra. Con il suo ruolo di regista e fulcro delle geometrie, il turco è più di un semplice giocatore: è l’anima stessa dell’Inter. Ma se l’addio fosse inevitabile, come saprà la squadra reinventarsi?

Il quesito è chiaro, inevitabile, urgente: può l’ Inter fare a meno di Hakan Calhanoglu? Non si tratta tanto di mercato, né di suggestioni esotiche. È una questione tecnica, strutturale, quasi esistenziale per la squadra nerazzurra. Perché Calhanoglu, regista e baricentro di tante certezze recenti, è l’uomo che tiene insieme geometrie, ritmo e personalità. Eppure, tra acciacchi e voci di un addio, si affaccia la possibilità concreta di un’Inter che debba fare senza di lui. Anche in virtù di un’ultima annata tutt’altro che costante. La domanda si fa ancora più pressante dopo le prime uscite nel nuovo ciclo Chivu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Manovre Inter. Duello Sucic-Asllani con Calha in stand-by

In questa notizia si parla di: inter - manovre - duello - sucic

Inter, Pedullà: “Sucic Ok. Henrique? L’OM deve vendere” - Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per SportItalia, fa luce sulla strategia dell'Inter nel calciomercato.

Manovre Inter. Duello Sucic-Asllani con Calha in stand-by; Prima GdS - Manovre per l’estate: Inter, futuro Sucic; Inter maneuvers. Sucic-Asllani duel with Calha on stand-by.

Manovre Inter. Duello Sucic-Asllani con Calha in stand-by - Il quesito è chiaro, inevitabile, urgente: può l’Inter fare a meno di Hakan Calhanoglu? Riporta msn.com

Inter, grandi manovre a centrocampo: perché Sucic è in pole position - Testa all'Empoli, per riprendere la corsa interrotta dal mezzo passo falso interno contro il Bologna, e poi allo Sparta Praga per archiviare il discorso qualificazione agli ottavi di finale di ... Scrive msn.com