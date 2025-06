Un cittadino | Sulla riviera di Montesilvano i pochi cestini dei rifiuti sempre stracolmi nel fine settimana

Un cittadino di Montesilvano denuncia una situazione sempre più insostenibile sulla riviera, dove i pochi cestini dei rifiuti, frequentemente stracolmi nel fine settimana, contribuiscono al degrado della zona. Questa costante mancanza di servizi adeguati, che perdura dall'inizio dell’estate, evidenzia una grave carenza organizzativa da parte dell’amministrazione comunale. È urgente intervenire per restituire a Montesilvano il decoro e la qualità di vita che merita.

«Questa situazione di continuo disservizio e di degrado, si continua a verificare tutti i fine settimana da quando è partita la stagione estiva, a causa della forte carenza dei cestini dell'immondizia e dell'inefficienza dell'amministrazione comunale». È quanto scrive un nostro lettore.

