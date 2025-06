Nuovo accordo per 2.884 agenti di commercio a Bergamo

Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) firmato a Bergamo segna un passo avanti fondamentale per i 2.884 agenti di commercio del settore. Con importanti novità come il diritto alle provvigioni sulle vendite online, la tutela dell'esclusiva di zona e le indennità per attività promozionali, questo accordo rafforza i diritti degli agenti, valorizzando il loro ruolo strategico nel mercato digitale e tradizionale. Un cambiamento che promette un futuro più equo e sostenibile per tutti gli operatori.

Il nuovo Accordo Economico Collettivo- AEC per il settore del commercio, recentemente sottoscritto, introduce rilevanti novità nei rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti. Tra le principali, il riconoscimento del diritto alla provvigione anche sulle vendite online, valorizzando il concetto di esclusiva di zona e l’attività di promozione diffusa svolta dagli agenti, il diritto alle indennità anche per gli agenti che operano in forma di società di persone, oltre a limitazioni all’uso dei contratti a tempo determinato per tutelare i giovani agenti. Per approfondire il contenuto dell’accordo nei dettagli, i suoi vantaggi e gli aspetti applicativi, Agenti FNAARC Confcommercio Bergamo, organizza un incontro dedicato, in programma giovedì 26 giugno alle ore 17 nella sede Confcommercio Bergamo (Via Borgo Palazzo, 137-Bergamo, Sala Conferenze). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Nuovo accordo per 2.884 agenti di commercio a Bergamo

Giovedì 26 giugno, ore 17, incontro di approfondimento in Confcommercio Bergamo (Sala Conferenze)

