Estate è di nuovo tempo di balayage Cinque e più colori su cui puntare

Capelli scuri o castani possono diventare protagonisti di un balayage sorprendente, grazie a tecniche innovative e colori audaci. L'estate 2024 ci invita a sperimentare con tonalità vibranti e sfumature creative, trasformando ogni chioma in una vera opera d’arte luminosa. È il momento di osare e di scoprire come questa tecnica possa valorizzare ogni stile, rendendo unico il vostro look. Perché non lasciarvi ispirare da queste nuove tendenze e reinventare la vostra bellezza?

Il tempo passa, ma il fascino del balayage rimane sempre lo stesso. Forse perché è in grado di reinventare la luce nelle nostre chiome, ed è una tecnica meno rigida delle classiche schiariture (anche se ci sono modalità naturali e poco invasive ). O forse perché ha la capacità di trasformare i nostri capelli in una tela sfumata. Si pensa spesso al balayage su basi bionde o castane (o comunque chiare). Ma è ora di sfatare questo mito: anche i balayage su capelli neri sono possibili. E sono bellissimi. E soprattutto, possono davvero sorprenderci. Si rivelano intensi, contemporanei e sfaccettati. Mai uguali a se stessi.

Balayage su capelli neri: inaspettato, sorprendente e dona luce alla nostra chioma.

