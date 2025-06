Jeff Bezos costretto a spostare il matrimonio all’Arsenale di Venezia per motivi di sicurezza Cacciari | 4 scappati di casa hanno cambiato l’agenda di uno degli uomini più ricchi del pianeta

In un mondo dove anche i più potenti devono adattarsi alle sfide imprevedibili, Jeff Bezos ha dovuto rivedere i suoi piani per il matrimonio a Venezia. La sicurezza prima di tutto: tre scappati di casa e una crescente tensione hanno spinto il miliardario a scegliere l’Arsenale, un luogo simbolo della storia veneziana, per garantire un evento memorabile e senza intoppi. La domanda è: cosa ci insegna questa inaspettata svolta?

La pressione ha funzionato. Alla fine, Jeff Bezos si è dovuto arrendere, cambiando i piani per il suo blindatissimo matrimonio veneziano con Lauren Sánchez. La festa conclusiva di sabato 28 giugno, quella più attesa, non si svolgerà più nella Scuola Grande della Misericordia, ma è stata spostata nel ben più sicuro e controllabile Arsenale, l’antica fabbrica di navi della Serenissima. Una decisione nata per evitare i disagi e i rischi legati alle proteste minacciate dal fronte “ No Space for Bezos”, ma anche per motivi di sicurezza legati allo scenario geopolitico, vista la parata di celebrità attese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jeff Bezos costretto a spostare il matrimonio all’Arsenale di Venezia per motivi di sicurezza, Cacciari: “4 scappati di casa hanno cambiato l’agenda di uno degli uomini più ricchi del pianeta”

