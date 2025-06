Di Gregorio lancia la Juve | Siamo qui per prenderci il trofeo Tudor? È stato bravo a toccare i tasti giusti a livello emotivo

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, si mostra deciso e carico di determinazione: «Siamo qui per prenderci il trofeo». A due giorni dalla sfida cruciale contro il Manchester City, il suo messaggio è chiaro e potente. La Juventus punta in alto, pronta a scrivere una nuova pagina di successo nel Mondiale per Club. La voglia di vittoria è tanta: ora più che mai, i bianconeri sono concentrati a conquistare il trofeo tanto ambito.

Di Gregorio lancia la Juve: «Siamo qui per prenderci il trofeo». Le dichiarazioni del portiere bianconero a due giorni dalla sfida con il Manchester City. Michele Di Gregorio è intervenuto a Tuttosport direttamente dagli Stati Uniti, lì’ dove la Juventus è impegnata per il Mondiale per Club. MONDIALE – « Quando ti ritrovi ad affrontare avversari che non conosci, o di cui comunque si sa poco, è sempre difficile fare qualsiasi tipo di pronostico. Anche perché scendi in campo con un bel po’ di incognite. Abbiamo preparato i match con Al Ain e Wydad guardando molti video, per capire quali fossero le loro caratteristiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio lancia la Juve: «Siamo qui per prenderci il trofeo. Tudor? È stato bravo a toccare i tasti giusti a livello emotivo»

In questa notizia si parla di: gregorio - lancia - juve - siamo

Scanavino a Sport Mediaset: «Stiamo progettando il futuro della Juve con Giuntoli. Tudor? Al momento siamo molto soddisfatti. Sul futuro dell’allenatore, Calvo e Chiellini vi dico questo» - L’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro del club in un’intervista a Sport Mediaset.

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Al Ain-Juve, l'esordio dei bianconeri al Mondiale per club! #juventusnews24 #alainjuve... Vai su Facebook

Di Gregorio in conferenza: 'Siamo dalla parte di Thiago Motta, sicuramente'; Perché il gol di Suslov in Juventus-Verona è stato annullato col Var: cosa dice il regolamento; Lipsia-Juve: Conceicao completa la rimonta in Champions League.

Di Gregorio: "Siamo la Juve, dobbiamo sempre giocare per vincere. Il percorso è giusto" - il portiere della Juventus Michele Di Gregorio commenta così il successo sul Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia (4- Riporta tuttomercatoweb.com

Juve, Di Gregorio: “Sono orgoglioso di questa squadra e di questi ragazzi” - partita durissima per i bianconeri ma importante sia da un punto di vista sportivo che economico. Secondo msn.com