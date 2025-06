Dopo la retrocessione in B e in attesa della firma sulla cessione del club da Fininvest al fondo americano Blue Crow Il Monza lascia Colpani | 16 milioni trattabili

Il Monza si prepara a un nuovo capitolo, dopo la retrocessione in Serie B e l’attesa sulla cessione da Fininvest al fondo americano Blue Crow. Mentre i silenzi persistono e le trattative sembrano ferme, circolano voci non confermate sul coinvolgimento di Blue Crow Sports Group, guidata dal texano Mauro Baldissoni. La pazienza dei tifosi e degli addetti ai lavori resta alta, nel tentativo di scoprire presto quale sarà il futuro biancorosso.

Anche il primo giorno della settimana è passato tra attesa e silenzi da parte di Fininvest. La trattativa per la cessione del Monza non ha subìto per ora ulteriori accelerate. Si rincorrono intanto le voci (non confermate però da fonti ufficiali) sul nome del fondo americano interessato all'acquisizione dei brianzoli. Il gruppo che ha come referente Mauro Baldissoni sarebbe in realtà proprio Blue Crow Sports Group, la cordata guidata dal texano Jeff Luhnow e considerata nelle settimane scorse una società diversa e concorrente rispetto a quella del dirigente italiano. Anche lato mercato la situazione resta piuttosto ferma, in attesa degli sviluppi sul passaggio di proprietà.

