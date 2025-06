Spal il piano del Comune | Proteggere il marchio

Il Comune si impegna a proteggere il marchio della Spal, con l’obiettivo di evitare che possa finire nelle mani di terzi. Nella sua risposta al question time dell’opposizione, l’assessore allo Sport Francesco Carità ha sottolineato che la situazione è in costante evoluzione, ma una strategia chiara è stata già delineata. La tutela del patrimonio sportivo e identitario resta una priorità, e la strada intrapresa promette di consolidare il futuro del club.

"Nel momento in cui ci sarà la disponibilità, eviteremo che il marchio possa essere nelle mani di terzi". Nella sua risposta al question time dell’opposizione (la firma è del dem, Davide Nanni ), l’assessore allo Sport Francesco Carità premette che "i contenuti che posso fornirvi in questo momento sono parziali, perché la situazione della Spal è in continua evoluzione". Anche se, come è evidente, una linea è stata stabilita ed è chiara. Il Comune non ha nessuna intenzione di lasciare il marchio in cui – come sottolineato anche nel documento di Nanni – in qualche misura è raccolta una parte rilevante della storia e dell’identità di una comunità intera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it