Theo Hernandez e Osimhen con l'Al Hilal al Mondiale per Club contro la Juve | cosa dice la regola

Il calcio internazionale si infiamma con le trattative di Theo Hernandez e Osimhen con l'Al Hilal, che potrebbe schierarli al Mondiale per Club contro la Juventus. Ma cosa dice la regola in merito? La FIFA permette ai giocatori coinvolti in trasferimenti recenti di partecipare, a patto che il trasferimento sia formalizzato prima dell'inizio della competizione. Resta da capire se queste condizioni saranno soddisfatte: il futuro è ancora tutto da scrivere.

L'Al Hilal ha praticamente chiuso l'accordo con il Milan per Theo Hernandez, che sarà il primo rinforzo per Simone Inzaghi. Il club saudita ha presentato anche un'offerta mostruosa a Osimhen. Se le due trattative si chiuderanno a breve sia Theo che Osimhen potrebbero giocare il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: theo - osimhen - club - hernandez

Inzaghi senza rinforzi al Mondiale per Club: niente Al-Hilal per Theo Hernandez, Osimhen & c. - Inzaghi, senza rinforzi al Mondiale per Club, si trova a dover affrontare sfide importanti con una rosa invariata.

Duro colpo per l'Al-Hilal: oltre a Osimhen, continui rifiuti anche da parte di Theo Hernandez Il terzino del Milan continua a respingere le attenzioni e le offerte del club arabo La nuova squadra di Simone Inzaghi è addirittura pronta a virare su un nuovo profi Vai su Facebook

#Ederson: contatti in serata tra emissari Al Hilal e il club bergamasco. Avanti da tempo per Theo #Hernandez, come svelato da @Glongari, l’idea è quella di impostare un mercato faraonico (#Osimhen incluso) per convincere il nuovo allenatore. Ederson è stat Vai su X

Theo Hernandez e Osimhen con l'Al Hilal al Mondiale per Club contro la Juve: cosa dice la regola; Theo Hernandez apre all'Al-Hilal, Inzaghi esce allo scoperto: Ci stiamo lavorando; Calciomercato Oggi: L'Al Hilal spinge per Theo Hernandez e Osimhen, Inter-Bonny: ci siamo.

Theo Hernandez e Osimhen con l’Al Hilal al Mondiale per Club contro la Juve: cosa dice la regola - L'Al Hilal ha praticamente chiuso l'accordo con il Milan per Theo Hernandez, che sarà il primo rinforzo per Simone Inzaghi ... Da fanpage.it

L’Al-Hilal non molla la presa su Theo Hernandez e Osimhen: la rivelazione di Inzaghi - Hilal non molla la presa su Theo Hernandez e Osimhen: sul terzino del Milan si muove qualcosa, sull’attaccante. Scrive calcionews24.com