Pronostico Urawa Red Diamonds-Monterrey | la vittoria vale la qualificazione

Se il Monterrey conquista la vittoria in questa sfida, avrà un motivo in più per puntare alla qualificazione, lasciando l'Urawa Red Diamonds ormai fuori dai giochi dopo due sconfitte consecutive. La partita di giovedì alle 03:00 si preannuncia decisiva: una vittoria per i messicani potrebbe cambiare le sorti del girone. Ma c’è un risultato esatto, il pareggio, che potrebbe complicare ulteriormente gli scenari di qualificazione…

Urawa-Monterrey è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 03:00. Formazioni e pronostico Urawa eliminato, dopo due sconfitte in due partite. Monterrey che è padrone del proprio destino. Nel senso: se i messicani riuscissero a vincere questa partita, andrebbero a pari punti, in caso di pareggio tra Inter e River Plate, appunto con queste due squadre. Ma c'è un risultato esatto, il 2-2, che eliminerebbe Sergio Ramos e compagni. Biscotto anche in questo caso?

