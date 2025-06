Il Siap collabora per la raccolta straordinaria di sangue | un gesto di solidarietà per chi soffre

Il S.I.A.P. si unisce alla FIDAS in una straordinaria campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, un gesto semplice ma vitale che può salvare molte vite. In un momento in cui la solidarietà fa la differenza, questa collaborazione rappresenta un impegno concreto per il benessere della comunità e il rispetto dei diritti di chi dona. L’occasione è...

Il S.I.A.P. – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato – conferma ancora una volta il proprio impegno non solo nella tutela dei diritti dei lavoratori in divisa, ma anche nel sociale, schierandosi al fianco della FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, per promuovere un'importante iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione del sangue. L'occasione è rappresentata dalla raccolta straordinaria di sangue che si terrà presso la Questura di Taranto, nella mattinata del 2 luglio, dalle ore 8 alle ore 12. Un invito aperto a tutti i cittadini che, muniti di un valido documento di riconoscimento, vorranno compiere un gesto concreto per il prossimo: donare sangue significa contribuire a salvare vite umane.

