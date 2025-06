Travaglio a La7 | Gli atti di pirateria Usa hanno insegnato a Putin ad agire impunemente in Ucraina Botta e risposta con Giannini

Nel vivace confronto a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Massimo Giannini si scontrano sulle recenti tensioni internazionali, tra accuse di pirateria statunitense e il ruolo di Putin in Ucraina. Tra analisi taglienti e opinioni contrastanti, il dibattito mette in luce le complesse dinamiche geopolitiche che coinvolgono potenze globali e leader di spicco. Ma cosa ha davvero detto Travaglio? Ho...

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l’editorialista di Repubblica, Massimo Giannini, sull’ attacco statunitense in Iran e sulla figura di Donald Trump. Giannini accusa Travaglio di aver definito Trump “un pacificatore”, dissentendo al contempo dall’editoriale di ieri del direttore del Fatto che ha definito l’attacco americano in Iran “un atto di terrorismo”. Travaglio obietta: “Ho sentito delle cose bizzarre, e cioè che io avrei accreditato Trump come un pacifista. Io mi baso sui fatti: Trump è un isolazionista. Non so piĂą come farlo capire, i fatti dicono che nella sua precedente presidenza, durata 4 anni, ha chiuso una crisi, quella con la Corea del Nord e una guerra, quella con l’Afghanistan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it