Volley B maschile ufficiale il nuovo allenatore | Felice di arrivare in una piazza così importante La prima conferma in rosa è Ricci Maccarini La Hokkaido a De Marco | Una grande chance

L'attesa è finita, la Hokkaido ha ufficializzato il nuovo tecnico in vista della prossima stagione di serie B maschile di volley, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane: a sedere sulla panchina rossoblù sarà Roberto De Marco, ex centrale classe 1972, che in carriera ha vestito anche la casacca del Paolo Poggi in B1 maschile e che da tecnico porta in dote una lunga esperienza maturata tra Serie B e campionati giovanili Forlì, Ravenna (Atlas e Consar) e Sab Rubicone. Nell'ultima stagione De Marco ha guidato Ferrara, in B maschile, e proprio in virtù della lunga esperienza giovanile e della linea verdissima del club rossoblù il presidente Cappelletti e il diesse Pedretti lo hanno fortemente voluto.