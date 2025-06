Riconferma supplente sostegno 2025 26 riaperte le funzioni SIDI fino al 27 giugno ore 14.00

Se sei un docente di sostegno in attesa di conferma per l'anno scolastico 2025/26, questa è la tua opportunità: le funzioni SIDI sono state riaperte fino al 27 giugno alle ore 14:00. Non perdere questa occasione di completare la procedura e garantire il tuo ruolo. Resta aggiornato e agisci in tempo, perché ogni dettaglio fa la differenza per il tuo futuro professionale.

Le funzioni SIDI per la conferma dei docenti supplenti di sostegno nell'anno scolastico 202526, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025, sono riaperte per un breve periodo di tempo. L'articolo Riconferma supplente sostegno 202526, riaperte le funzioni SIDI fino al 27 giugno ore 14.00 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

