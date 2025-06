Immobile il ritorno in Serie A è possibile | quanti gol ha ancora nelle gambe?

Ciro Immobile, ex stella della Nazionale, si prepara a un possibile ritorno in Serie A con il Bologna. A 35 anni, il suo recente bagaglio di 19 gol in Turchia dimostra che la passione e il talento non si spengono facilmente. Ma quanti altri gol ha ancora nelle gambe? La sua classe e determinazione potranno restituire all’attaccante italiano il ruolo da protagonista nel massimo campionato italiano.

Il Bologna ha messo gli occhi sull'ex bomber della Nazionale, che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia. Nonostante i 35 anni compiuti, Ciro Immobile è reduce da una buona stagione in Turchia con la maglia del Besiktas, chiusa con 19 gol in tutte le competizioni. Riuscirà a tornare ai suoi livelli in Serie A?.

