tajani tregua iran israele positiva sospiro di sollievo

La recente tregua tra Iran e Israele rappresenta un sorriso di speranza in un contesto spesso teso e incerto. Tajnai, con ottimismo, ha offerto a Roma il ruolo di mediatore, rinnovando la volontà di trovare un punto di incontro tra le parti. La notizia di un cessate il fuoco è un passo importante che, si spera, possa durare nel tempo, portando sollievo anche ai nostri concittadini coinvolti in quella regione delicata.

"Ho offerto anche Roma come luogo di incontro, così come è capitato per ben due volte tra Oman, Iran e Stati Uniti, vedremo adesso cosa accadrà. La notizia positiva è che c'è questo cessate il fuoco (tra Israele e Iran, ndr), che mi auguro possa essere rispettato: questo fa tirare un sospiro di sollievo, anche ai nostri concittadini che vivono in quella parte del mondo": lo ha detto a Mattino Cinque News il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Iran, Tajani: non ci sono segnali attacco imminente di Israele - In un contesto di crescente tensione mediorientale, le parole del ministro Tajani portano un sospiro di sollievo.

‚ÄúCome Italia manteniamo un canale aperto sia con Israele che con l'Iran. Dal ministro iraniano ho avuto un primo segnale positivo: mi ha detto che l'Iran non ha intenzione di ostacolare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz‚ÄĚ. Antonio Tajani Vai su Facebook

‚ÄúCome Italia manteniamo un canale aperto sia con Israele che con l'Iran. Dal ministro iraniano ho avuto un primo segnale positivo: mi ha detto che l'Iran non ha intenzione di ostacolare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz‚ÄĚ. @Antonio_Tajani Vai su X

