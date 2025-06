Ride on Strait nuova piattaforma digitale che connette le due sponde dello Stretto

Scopri "Ride on Strait", la rivoluzionaria piattaforma digitale che unisce le sponde dello Stretto, offrendo itinerari turistici innovativi, soluzioni di mobilità intelligente e valorizzazione del patrimonio locale. Un progetto ambizioso che apre nuove prospettive di sviluppo e connessione tra Calabria e Sicilia, promuovendo un turismo sostenibile e un'economia più forte. Non perdere l’appuntamento di martedì 24 giugno alle 9:30 presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, dove sarà presentato ufficialmente.

Sarà presentato ufficialmente martedì 24 giugno alle 9,30, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il portale "Ride on Strait", la nuova piattaforma digitale che connette le due sponde dello Stretto attraverso itinerari turistici, mobilità intelligente e valorizzazione del territorio.

Reggio Calabria: nasce la nuova piattaforma "Ride on Strait". Il 24 giugno, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, la presentazione ufficiale dell'hub digitale per la valorizzazione del territorio.

