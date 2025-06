The blue summer and you – second season la recensione | la luce è nelle persone che amiamo

L'estate dei vent'anni è un momento di magia e scoperta, un passaggio tra innocenza e responsabilità. In "The Blue Summer and You – Second Season", Nagisa Furuya cattura l’essenza di questa stagione, esplorando le emozioni profonde che legano le persone amate e i sogni ancora da realizzare. Preparatevi a immergervi in un racconto che illumina le luci e le ombre dei primi passi verso l’età adulta, lasciandovi con la voglia di scoprire cosa riserva il futuro.

W: Bentornato. Chiharu. C: Sì, sono a casa. L’estate dei vent’anni è per molti un periodo indimenticabile. La meritata pausa dalla vita di tutti i giorni, in cui ci sembra che ansie, preoccupazioni e responsabilità stiano contaminando i primi passi verso l’essere dei giovani adulti. È così anche per Wataru Toda e Chiharu Saeki, i protagonisti di The blue summer and you – second season, nuovo arco narrativo di una delle opere di Nagisa Furuya a cui il suo pubblico è affezionato sin dai tempi di You are in the blue summer. Titolo di punta di Star Comics per il Pride Month, questo Boy’s Love ci insegna ad affrontare questioni irrisolte e a vedere la luce nel buio. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - The blue summer and you – second season, la recensione: la luce è nelle persone che amiamo

