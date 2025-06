Meteo martedì temperature alte e afa alle stelle

Il martedì si presenta con temperature elevate e un’afa insopportabile, una situazione che inizia a farci sentire il caldo estivo già in anticipo. Sebbene non siamo ancora nel periodo più caldo dell’anno, le temperature sono già superiori alle medie di metà luglio, creando un clima anomalo. Tra perturbazioni atlantiche, temporali e un caldo soffocante, la scelta è spesso tra uno o l’altro. Nel corso dei prossimi giorni, questa dualità continuerà a dominare il nostro clima, rendendo il caldo e l’umidità protagonisti indiscussi della stagione.

