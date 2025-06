Valli | Sponsor strategia chiara Banca di Pesaro alza l’asticella

Il presidente Andrea Valli sottolinea con determinazione la strategia della Banca di Pesaro: alzare l’asticella e consolidare partnership solide, sia con sponsor locali che internazionali. La priorità? Garantire continuità e stabilità finanziaria, anche senza un main sponsor sulla maglia. La volontà è chiara: mantenere alta la competitività e rafforzare il legame con la comunità. E la strada tracciata promette grandi risultati nel futuro prossimo.

"Stiamo intrattenendo rapporti con aziende sia locali che di fuori per cercare di arrivare ad un nuovo main sponsor. Ma non lo vedo come un problema giocare senza un marchio sulla maglia, lo abbiamo già fatto in passato: l’importante, se ne manca uno grosso, è che l’importo sia coperto da altri medio-piccoli, ed è la strada che stiamo percorrendo". Così il presidente Andrea Valli descrive il momento attraversato dal club di via Bertozzini. E la prima conferma arriva dal direttore generale di Banca di Pesaro, Paolo Benedetti, che ha annunciato "il rinnovo dell’accordo rivedendo il nostro contributo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it