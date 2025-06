Festa alla Casa dell’Orfano di Clusone per i 100 anni dalla Fondazione

Un’occasione speciale per riscoprire la storia e il cuore della Casa dell’Orfano di Clusone, un simbolo di amore e solidarietà che ha accompagnato generazioni. La celebrazione del centenario, svoltasi domenica 22 giugno, ha radunato ex allievi, amici e cittadini in un’atmosfera di festa e riflessione. Un evento che ha rinsaldato il legame tra passato e presente, ricordando come questa istituzione abbia continuato a essere un faro di speranza. La cerimonia si è conclusa con un messaggio di continuità e impegno per il futuro.

Clusone. Domenica 22 giugno si è tenuta la solenne celebrazione del Centenario della Casa dell'Orfano di Clusone, storica istituzione di accoglienza educativa voluta da Monsignor Giovanni Antonietti ufficialmente aperta il 24 giugno 1925 e inaugurata pochi giorni dopo. Promossa dalla Fondazione Casa dell'Orfano Mons. Giovanni Antonietti e dall'associazione Ex Allievi e Amici di Mons. Antonietti, la giornata ha rappresentato il momento più significativo dell'articolato programma celebrativo che prevede fino alla fine dell'anno un ricco calendario con mostre, visite guidate, conferenze e un convegno di studi dedicato alla valorizzazione storica e culturale della Casa dell'Orfano.

