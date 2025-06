Tregua Iran-Israele la non mossa di Putin che evita la guerra mondiale

La tregua tra Iran e Israele rappresenta un passo cruciale verso la stabilità mediorientale, evitata grazie all'assenza di supporto diretto da parte di Russia e Cina. La non ingerenza di Putin e le scelte strategiche di Pechino hanno impedito un'escalation che avrebbe potuto scatenare una guerra mondiale. Questa dinamica dimostra come, spesso, la diplomazia silenziosa possa essere più potente della forza militare, mantenendo in bilico gli equilibri globali.

Il cessate il fuoco tra Iran e Israele è stato reso possibile anche dal mancato supporto della Russia, e in parte della Cina, a una reazione iraniana più forte del bombardamento, più scenografico che efficace, della base americana di Doha, in Qatar. Se da parte della Cina non c’è interesse a destabilizzare la regione, dalla quale proviene una parte importante del petrolio che le raffinerie del Paese acquistano a prezzo scontato grazie anche all’isolamento internazionale dell’Iran, la Russia è rimasta ferma sperando che gli Usa possano fare lo stesso con l’ Ucraina. Il cessate il fuoco mediato dal Qatar. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tregua Iran-Israele, la (non) mossa di Putin che evita la guerra mondiale

