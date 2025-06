Napoli nuovo assalto a Lookman | De Laurentiis ha preso una decisione

Napoli non si ferma più: dopo il grandioso acquisto di Kevin De Bruyne e il talento Marianucci, il club partenopeo si lancia in un nuovo assalto. Questa volta, mira alla stella dell’Atalanta Lookman, deciso a rafforzare ulteriormente la rosa e continuare a stupire nel calcio italiano e internazionale. La trattativa è caldissima, e le cifre parlano chiaro: il sogno del Napoli di dominare resta vivo e vibrante. Ma non finisce qui...

Partenopei sempre più scatenati sul mercato, nel mirino la stella nigeriana dell'Atalanta: le cifre della trattativa per arrivare all'attacante Il Napoli ha deciso di alzare l'asticella. Con l'arrivo già ufficializzato di Kevin De Bruyne, un colpo che ha scosso l'intero panorama calcistico italiano, e del giovane talento Marianucci, il club partenopeo manda un segnale forte: restare protagonisti, e magari esserlo anche in Europa. Ma non finisce qui. Perché la dirigenza azzurra ha messo gli occhi su un altro profilo di altissimo livello, direttamente dalla Serie A: Ademola Lookman.

Napoli, assalto all’Atalanta: non solo Lookman tra i grandi obiettivi dell’estate - Il Napoli non si ferma dopo la conquista dello scudetto e punta a un mercato estivo da protagonista! Oltre a Lookman, i nomi che circolano, come De Bruyne e David, fanno sognare i tifosi.

