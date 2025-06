Trump annuncia il cessate il fuoco e l’Iran conferma

Le tensioni tra Iran e Israele sembrano placarsi: Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco, confermato anche dall’Iran e da Israele. Dopo settimane di scontri e allarmi, la calma sembra finalmente tornare nella regione. È un passo importante verso una possibile de-escalation dei conflitti, ma cosa ci riserverà il futuro? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sulle dinamiche che potrebbero cambiare gli equilibri mediorientali.

Le ultime. Dopo che ieri sera, 23 giugno, sono state attaccate la basi militari americane nelle basi USA, ora la situazione è sotto controllo, almeno sempre. Nelle ultime ore il Presidente Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva attaccato l’Iran, ha annunciato che il cessate il fuoco tra Iran e Israele è entrato in vigore. Dopo alcuni allarmi, Israele ha confermato la notizia: “Ieri sera il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato il Gabinetto. per annunciare che Israele ha raggiunto tutti gli obiettivi dell’operazione ‘Leone nascente’ e molto di più” – ha dichiarato il governo in un comunicato, aggiungendo di aver rimosso – una doppia minaccia esistenziale immediata: nucleare e balistica”. 🔗 Leggi su 361magazine.com