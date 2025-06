Tutto quello che sappiamo sul canone ufficiale del DCU di James Gunn

Il nuovo DC Universe di James Gunn si prospetta come un'epica rinascita, puntando a una fedeltà mai vista prima tra fumetti e grande schermo. Con un canone ufficiale che sancisce le basi di questa rivoluzione, il DCU mira a competere ad armi pari con il Marvel Cinematic Universe, integrando personaggi iconici e innovazioni narrative. Ma qual è il canone ufficiale del DCU di Gunn? Scopriamolo insieme, perché questa è solo l'inizio di un'avventura straordinaria.

DC Studios intende partire forte con la nuova continuity del DC Universe. Il DCU promette di essere l' interpretazione più completa e fedele dei fumetti DC mai apparsa sullo schermo, permettendogli finalmente di competere con il Marvel Cinematic Universe. Ha incorporato alcuni personaggi ed elementi della precedente continuity del DCEU, e potremmo vederne di più in futuro. Il DCU è iniziato a dicembre con la serie animata Creature Commandos in streaming su HBO Max, ma arriverà sul grande schermo quando Superman debutterà nelle sale a luglio. DC Studios e Warner Bros. Discovery sono ansiosi di conquistare i fan, e hanno fatto molta pubblicità per promuovere il film.

